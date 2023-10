Villacidro, deturpano l’antico lavatoio con l’olio esausto: identificati 3 vandali

Villacidro – Deturpano l’antico lavatoio con olio esausto, identificati gli autori grazie alle telecamere: sono tre ragazzi e sono già stati convocati in caserma, gli sono stati notificati i reati che hanno commesso. “Le conseguenze delle loro azioni saranno pesanti” comunica il sindaco Federico Sollai. Solo uno dei tanti episodi di vandalismo ai danni del bene pubblico quello accaduto la notte scorsa nel centro del Medio Campidano: tre giovani hanno imbrattato “il lavatoio, nostro monumento simbolo” ha spiegato il primo cittadino. “Non possiamo rimanere indifferenti a queste azioni. È fondamentale che tutti noi dimostriamo un maggiore senso civico e un profondo rispetto per le strutture pubbliche e l’ambiente che ci circonda. Il lavatoio è un simbolo di Villacidro, ed è nostro dovere proteggerlo e preservarlo per le future generazioni”. Lotta contro gli incivili, quindi: “L’amministrazione comunale è determinata a individuare e punire coloro che commettono tali atti vandalici. Grazie alle telecamere di sorveglianza e al lavoro della Polizia Locale, abbiamo già identificato i responsabili di questo brutto episodio”. Non solo: “Continueremo a utilizzare ogni mezzo a nostra disposizione per prevenire e contrastare gli atti di vandalismo e il continuo abbandono di rifiuti.

Nella nostra area urbana e nelle campagne circostanti, sono state installate numerose telecamere fisse e mobili che hanno permesso di identificare quasi 30 autori di abbandono di rifiuti”. È un segnale chiaro: zero tolleranza verso il degrado dell’ambiente. “Ognuno di noi può fare la differenza. Proteggere l’ambiente è una responsabilità di tutti noi. Dobbiamo essere consapevoli che le nostre azioni influenzeranno direttamente il futuro delle prossime generazioni. Il nostro ambiente è fragile, e dobbiamo trattarlo con rispetto per poterlo preservare”. Una richiesta rivolta a tutti: “Chiedo a ciascuno di voi di mostrare un maggiore senso civico, di prendersi cura del nostro ambiente e di farsi carico di educare coloro che ancora non comprendono l’importanza di questo rispetto. Il nostro futuro, la nostra esistenza e il nostro meraviglioso paese dipendono da come affrontiamo questa sfida. Insieme possiamo fare la differenza”.