Villacidro, 120 euro per una impastatrice che non arriva: denunciato un 41enne

Ieri a Villacidro, dopo una querela formalizzata nel mese di aprile scorso da una 43enne, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per truffa aggravata un quarantunenne tarantino, nullafacente, censito in banca dati delle forze di polizia. Le indagini compiute hanno consentito di acquisire gravi elementi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che, in concorso con altri rimasti ignoti, aveva pubblicato su un noto social media un annuncio di vendita di un’impastatrice prodotta da una nota marca. Quell’oggetto era stato posto in vendita ad un prezzo molto basso, solo 120 €, mentre sul mercato ne costa molti di più. La donna si era risolta a pagare la cifra richiesta e a restare in attesa dell’arrivo di quella macchina che non è però mai giunta a destinazione. Resasi infine conto di essere stata crudelmente ingannata, la donna si è quindi rivolta ai carabinieri.