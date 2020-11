Villa Laura, il dibattito si accende: “Che ha fatto la giunta Zedda per tutelare il gioiello di Tuvixeddu?”

Non sta a me fare indagini, ma certamente posso porre domande, come quella che rivolgo al consigliere comunale Matteo Massa, del Gruppo Progressisti, che è stato in carica anche nella passata consiliatura e che ha chiesto al Sindaco Truzzu di conoscere lo stato dell’arte per la tutela e la valorizzazione di Villa Laura, che si affaccia su quello che viene chiamato ” su ponte de is Franzesusu ” e che dovrebbe diventare la porta d’ingresso del Parco di Tuvisceddu : che ha fatto la Giunta Zedda e il consigliere Massa, che faceva parte di quella maggioranza, per tutelare e valorizzare Villa Laura utilizzando i 600 mila euro che la Regione ha dato al Comune di Cagliari con quella finalità quando era il centro sinistra al governo sia della Regione che del Comune ?

Marcello Roberto Marchi