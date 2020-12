Vigile del fuoco morto folgorato, il ricordo: “Ha aiutato Bitti durante l’alluvione”

Quando Bitti era in ginocchio, stravolta dall’alluvione, c’era anche lui, in prima linea, per dare una mano. Tonello Scanu, il vigile del fuoco di 54 anni morto ieri a Nulvi, colpito da una scarica elettrica mentre stava intervenendo per sistemare un palo della luce abbattuto dal maltempo, viene ricordato e omaggiato dal sindaco bittese Giuseppe Ciccolini: “Tonello Scanu era stato a Bitti nei giorni dell’emergenza alluvione. Era arrivato in paese da Sassari così come tanti suoi colleghi da diverse zone della Sardegna e della Penisola. In questa tragica circostanza ci tengo a ringraziarlo ancora una volta, per ciò che ha fatto a favore della nostra comunità, e a nome dell’intero paese di Bitti mi stringo al dolore dei familiari e della sua più grande famiglia: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Chi deus t’appat in gloria”.