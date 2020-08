Vietato fumare in tutte le spiagge del territorio di Pula: addio da sigarette da Nora a Santa Margherita

Vietato fumare in tutte le spiagge del territorio di Pula, da oggi entra in vigore l’ordinanza firmata dalla sindaca Carla Medau. Addio a cicche e fumo quindi da Foxi sino a Pinus Village: “Dovremo osservare la buona pratica, per la tutela dell’igiene ambientale e della pubblica salute, di non fumare in spiaggia” spiega la sindaca. Per i fumatori saranno attrezzate 14 aree, appositamente dotate di cartello indicativo e posacenere. “L’intervento non vuole essere un ulteriore divieto, ma un servizio dedicato alla tutela della salute e del benessere di cittadini e turisti salvaguardando sopratutto le nostre spiagge e il nostro territorio, anche dall’abbandono costante delle cicche”. Inoltre Carla Medau raccomanda: “attenetevi alle regole previste nell’ordinanza per evitare spiacevoli sanzioni”.