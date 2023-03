Viale Trieste a Cagliari resta aperta al traffico: slitta la chiusura per l’avvio dei cantieri

Doveva essere chiusa oggi al traffico per l’avvio dei nuovi cantieri a Cagliari ma, alla fine, dopo la valangata di proteste che in questi giorni sono arrivate dagli automobilisti esasperati dal traffico, l’amministrazione ha fatto dietrofront e deciso di lasciare viale Trieste aperta al traffico. Almeno per ora, per non appesantire la già intasata situazione. La strada verrà chiusa quando inizieranno gli scavi, e a quel punto sarà autorizzato il doppio senso nel tratto di via Roma fra la stazione ferroviaria e viale Trieste, dove l’accesso sarà consentito solo a residenti e commercianti per il carico e lo scarico.

La prossima settimana sarà chiusa via Roma dal lato dei portici per l’avvio dei lavori di riqualificazione: nella riunione tecnica fissata per domani si deciderà se confermare l’avvio dei cantieri lunedì 27 marzo.