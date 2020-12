“Viale Marconi a senso unico ma stessi problemi a Is Pontis Paris per chi esce da Cagliari”

Una liberazione per migliaia di automobilisti, un incubo che rimane per altre migliaia di automobilisti. Si può riassumere così, in estrema sintesi, l’analisi del sindaco di Quartucciu, Pietro Pisu, sulla nuova viabilità del viale Marconi. Il senso unico per chi arriva a Cagliari è garantito (meglio, raddoppiato), le grane restano per chi esce dal capoluogo sardo: “Il problema è proprio il traffico di rientro di tutti i cittadini di Quartucciu ma anche di Quartu, Selargius, Monserrato, Sinnai e Maracalagonis. Passano nel punto nevralgico di Is Pontis Paris, una zona assolutamente complicata da gestire. Auspichiamo che con questo primo tavolo, che vede finalmente smuovere le acque sul problema di viale Marconi, si possa arrivare a una concertazione a a una soluzione del problema”, afferma Pisu. Anche perchè un conto “sono i volumi di traffico in entrata su Cagliari, il problema non viene risolto per parte del traffico in uscita.

E anche Pisu guarda alla metropolitana leggera come una grande boccata d’ossigeno alla voce viabilità: “Abbiamo detto la nostra, ha ragion d’essere se serve i cittadini, non sicuramente solo i centro commerciali. Questa è una condizione affinchè la metro passi a Quartucciu: siamo stati ascoltati e nel progetto preliminare è previsto il passaggio nella nostra città”, ricorda Pisu.