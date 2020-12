“Viale Marconi a senso unico, addio doppio senso in via Galvani: dovrò chiudere la mia officina”

Un addio al doppio senso dopo decine di anni, e un senso unico che rischia di mettere ko il titolare di un’officina. Succede a Cagliari: complice il senso unico in viale Marconi, il traffico è rivoluzionato anche nella vicinissima via Galvani. Ok per chi vuole sbucare con l’auto nel viale, svolta vietata per chi vuole andare verso Genneruxi. E Fausto Baire, “carburatorista” da decenni, 62 anni, vede il suo futuro lavorativo non nero, ma nerissimo: “Chi ha fatto questa cosa è un genio, non posso dire altro. Sicuramente il lavoro diminuirà di almeno il 50 per cento. Hanno deciso di farmi chiudere”, si sfoga Baire, “col senso unico dovrei fare tutto un giro per poter far entrare le macchine. Ora non potrò uscire con le auto, quando c’è traffico, perchè non ho la precedenza. È logico che ci sia tanto disagio, come me colpisce anche gli altri artigiani della zona”.

“Non mi ha fatto chiudere la pandemia, mi farà chiudere l’assessore”, osserva, amareggiato, il carrozziere. “I clienti non potranno più fermarsi, dove dovrò andare con le loro auto? Più giù? In via Mercalli, nello sterrato? Non ho parole”.