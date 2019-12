Viale Buoncammino, 64enne perde il controllo dello scooter e cade: è gravissimo

Incidente stradale questa mattina in viale Buoncammino.

Un 64enne cagliaritano, alla guida di un Aprilia Scarabeo, stava percorrendo il viale diretto verso piazza d’Armi e giunto all’altezza della Caserma della Polizia di Stato, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra e restando gravemente ferito tanto da essere immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di rito.