Viaggio alla scoperta de “sa panada”: presentazione alla Mem di Cagliari

Il tour di presentazione del saggio antropologico “Panada on the road, viaggio antropologico alla ricerca delle origini del gioiello della dieta sardo mediterranea” di Veronica Matta, pubblicato da Sa Mata, dalle Isole Baleari approda in Sardegna a Cagliari. Il saggio verrà presentato nel capoluogo sardo mercoledì 4 dicembre alla MEM (Mediateca del Mediterraneo) alle h 17:30. La prima tappa sarda – dichiara l’autrice – inizia a Cagliari – fondamentale per la presenza de sa panada nell’età aragonese della città testimoniata dalle Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari nel sec XIV. Seguiranno Assemini, capitale de sa panada, Cuglieri e Oschiri, durante l’estate in occasione delle sagre ad essa dedicata. Panada on the road è un viaggio antropologico alla ricerca delle origini del gioiello della dieta mediterranea sarda, sa panada, prezioso scrigno di sapori, conoscenza e cultura. Un’inchiesta sul campo, finanziata dall’associazione culturale Sa Mata, iniziata in Sardegna nel 2015 nell’antica città della ceramica, Assemini, proseguendo nei territori di Cuglieri e Oschiri e attraversando i confini sardi, attraverso il culto della Madonna della Panada sulle Isole Baleari, in Spagna. Il saggio si afferma nel presente con uno sguardo costante al passato che rivela le antiche origini de sa panada, che, molto più di un prodotto gastronomico, appare come un vero “codice” di comunicazione, che ci manda messaggi sulle società che l’hanno prodotto e che lo producono. La ricerca sul campo dentro e fuori l’isola s’incontra in uno scavo di “archeologia del gusto” che indica tracce, per quei periodi non sufficientemente illuminati su sa panada, con riferimenti al sentimento sociale, storico e religioso. Il libro è adornato con l’immagine sulla copertina dell’opera in ceramica creata dall’artista di fama internazionale Ignazia Tinti. Oltre all’autrice, Veronica Matta, parteciperanno alla presentazione Paola Piroddi, Assessora alla Cultura, Spettacolo e Verde Pubblico del Comune di Cagliari e il giornalista Gianni Filippini che ne ha curato la prefazione.

Durante la presentazione verrà proiettato lo straordinario documentario “La Panada sarda” (questo il link del trailer – https://www.youtube.com/watch?v=aIVuwGnM7Io&t=19s&fbclid=IwAR1zOMcNicZbowZXP1YEq08bv79XWmu54mZSxE9XbBkR85E4rTIm0AGCi9k&app=desktop) realizzato per la Rai (oltre 4 milioni di spettatori) dal regista Davide Mocci che sarà presente. L’evento è organizzato in collaborazione con la MEM (Mediateca del Mediterraneo), l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari e l’associazione culturale e di promozione sociale Sa Mata, l’albero delle idee.

Seguirà alla presentazione un aperitivo al gusto di panadas di Sardegna (Assemini, Cuglieri, Oschiri).