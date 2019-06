Viaggiano sulla Ss 130 con un chilo di marijuana dentro l’auto, arrestati due giovani di Carbonia

Sono stati fermati sulla Ss 130 dai carabinieri, insospettiti dal loro nervosismo. E i militari hanno fatto centro: due giovani pregiudicati di Carbonia di 32 e 37 anni, infatti, stavano trasportando a bordo di una Nisssa oltre un chilo di marijuana, suddivisa in cinque panetti, e anche un coltello lungo oltre 23 centimetri. I due sono stati fermati e portati negli uffici del comando provinciale di Cagliari e, dopo l’arresto, hanno trascorso la notte in una camera di sicurezza della stazione di via Nuoro in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto dei due: uno è finito ai domiciliari e per l’altro è scattato l’obbligo di firma.