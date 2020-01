Inferno tra rifiuti e siringhe in via Serbariu. “Da mesi le mamme denunciano lo schifo davanti alla scuola materna”, denuncia Valerio Piga, “devono zigzagare tra siringhe e rifiuti. “E’ inconcepibile che in una città civile si lasci il piazzale davanti a una scuola in queste condizioni”.