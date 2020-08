Cagliari, auto contro scooter in via S’Arrulloni: ferite due donne

Incidente stradale questa sera nel quartiere Poetto. Una 32enne residente a Quartu alla guida di una Citroen C3 mentre effettuava la svolta alla propria sinistra da via SArrulloni a via del Sestante si è scontrato con un motociclo che percorreva via S’Arrulloni con direzione via del Sole. La conducente 51enne e la passeggera diciottenne dello sperone entrambe cagliaritane, sono cadute a terra, soccorse da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Marino con assegnato codice verde. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale