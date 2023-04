Via Roma, dopo 10 giorni siamo ancora alle recinzioni: e in mezza Cagliari è impossibile muoversi

Da un cantiere così, nella strada principale della città, ci si aspettava sicuramente un ritmo diverso. Un lavoro frenetico e ininterrotto, rapido, con operai al lavoro giorno e notte, per accorciare i tempi del disagio e consegnare il risultato alla città prima possibile. Invece, dieci giorni dopo la chiusura di via Roma per il restyling firmato dall’archistar Boeri, siamo ancora alle recinzioni, come dimostrano le immagini scattate questa mattina. Chiaro che i tempi del cantiere non saranno così rapidi, mentre crescono i disagi nel resto della città, con automobilisti imbottigliati nel traffico e commercianti furibondi che denunciano già perdite di fatturato.