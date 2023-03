Via Roma chiusa al traffico fino a settembre, Truzzu: “Per andare da Quartu a Capoterra passate dalla 554”

“Chi va da Quartu a Capoterra passi dalla 554”. Questa la soluzione prospettata dal sindaco Paolo Truzzu per scongiurare la congestione del traffico in città col via, previsto per la settimana prossima, al cantiere per la riqualificazione di via Roma. Un grande parco sorgerà nel vecchio giardino ottocentesco che negli ultimi decenni ha ospitato impropriamente un parcheggio. “In via Roma c’è sempre stata una basch’e morri “, ha dichiarato il primo cittadino, “gli alberi avranno anche la funzione di mitigare la temperatura e rendere la città vivibile. La nuova area verde di via Roma accoglierà anche i bambini e le attività produttive, anche grazie al fatto che le corsie lato portici saranno due e non più 4 come ora, potranno usufruire degli spazi e sistemare dehors. Non so pensando solo al caffè o ai drink dei cagliaritani, ma anche allo champagne che potrà essere servito ai diportisti e ai turisti del porto”.

Il sindaco ha anche annunciato l’abbattimento dei costi del trasporto pubblico (“che in alcuni casi potrà arrivare fino al 90 %) per incentivare la mobilità alternativa e contenere così i disagi al traffico durante i lavori. L’amministrazione conta anche sul fatto che una importante percentuale di traffico, che oggi attraversa il centro città, risulta dirottabile su 554, asse mediano e vari raccordi. “E’ un intervento che passerà alla storia”, spiega Alessio Mereu, assessore alla Viabilità, “trasformeremo tutta la zona. Perché abbiamo concentrato i lavori in un’unica soluzione? Perché questa dei fondi europei era un’occasione che non potevamo perdere”.