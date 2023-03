Via Roma chiude al traffico ed ecco l’ingorgo a Cagliari: auto a 2 km l’ora in viale San Vincenzo e 3 nel Largo

Due km all’ora in viale San Vincenzo e 3 nel largo Carlo Felice. La fotografia del caos di stamattina è tutta nei numeri che certificano i tempi di percorrenza delle strade intorno a via Roma, dove ieri mattina è partito il cantiere per la riqualificazione della strada sulla base dello studio dell’archistar Stefano Boeri: una promenade con un bosco tra il porto e i portici ottocenteschi.

La chiusura del lato portici ha dirottato tutto il traffico sulle corsie lato mare e la viabilità si è paralizzata comprese tutte le strade alternative, percorse dalle auto praticamente a pass d’uomo.

Le app specializzate confermano le simulazioni degli esperti: auto a due chilometri all’ora in viale San Vincenzo, 4 km all’ora in via Badas (S’Avanzada), 3 nel largo Carlo Felice, 11 in via Roma (lato mare), 5 in via Sonnino e 3 in viale Colombo. Dieci km all’ora in viale Buoncammino, dove è aperto un altro cantiere.

“I lavori vanno fatti e questo va bene. Ma perché sono stati organizzati in questo modo e sono stati partiti tutti adesso?” attacca Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “per tanti progetti i soldi erano a disposizione da tempo. Perché sono stati fatti partire soltanto ora i cantieri? È una follia. E manca poi la gestione. Ogni giorno entrano in città 170 mila auto. Perché non è stato organizzato un sistema di bus navetta nei parcheggi con corsie preferenziali per raggiungere il centro?”