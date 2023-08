Via i dissuasori da via Gramsci a Capoterra, la strada riapre al traffico

Una novità che fu introdotta dall’amministrazione Dessì al fine di rendere più sicura la principale arteria e permette ai cittadini di trascorrere ore liete e spensierate in totale sicurezza e agevolare il commercio in città. Questo accorgimento, però, è stato ora bocciato dall’attuale maggioranza in carica ed è il primo cittadino a darne notizia: “Il mio desiderio è quello di vedere la nostra città viva e non in balia del pressappochismo.

Le cose precarie non si adattano alla mia visione attuale e futura di Capoterra. Pertanto finché il sistema dei dissuasori, posizionati in Corso Gramsci-incrocio Via Cagliari, ereditato dalla precedente amministrazione, non verrà adeguatamente ripristinato, si è deciso che il primo tratto dello stesso corso, sarà aperto al traffico veicolare”.