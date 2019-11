Via Galvani, vincono i cittadini: loro chiamano, il Comune interviene e pota le siepi invadenti. Decisiva la segnalazione sul gruppo Fb “La mia Cagliari”, che ha sempre più iscritti: “Ricordate il post che riguardava le siepi che invadevano la via Galvani, oggi…grazie al Comune e alla segnalazione. Per il ficus che In via Berna altezza civico 10 invade il marciapiede non consentendo il passaggio, ho inviato un messaggio all’amministratore del condominio che gentilmente mi ha assicurato il pronto intervento. Segnalando aiutiamo l’amministrazione comunale a conoscere e intervenire per risolvere i vari problemi”, scrive con soddisfazione sul gruppo Titti Maria Gabriella Maccioni.