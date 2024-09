Via Dante, speranza per il futuro? Il bengalese Abu: “Ho scommesso sulla strada, ma i lavori devono finire presto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via Dante, speranza per il futuro? C’è chi nonostante la catastrofica situazione dei cantieri crede nelle potenzialità di Via Dante. È il caso di Abu, 37 anni, originario del Bangladesh e a Cagliari da 15 anni che ha aperto una sua attività da soli 2 mesi. “Lavoro in via dante da quasi due mesi- racconta il giovane straniero- per ora gli affari vanno bene, i clienti ci sono. La speranza però è che i lavori finiscano presto, per ridare vivacità a una strada cosi importante di Cagliari”. Nonostante siano molti i negozi che chiudono a causa dei lavori e della mancanza di parcheggi, Abu non si perde d’animo per se stesso e la sua famiglia. Arriva al suo nuovo lavoro utilizzando l’autobus e, nonostante i disagi dell’area, crede nel suo piccolo negozio con la speranza che la storica via possa tornare al suo antico splendore. Guardate la VIDEO INTERVISTA di Paolo Rapeanu.