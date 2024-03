Via alle sfida per le comunali a Cagliari: in pole Comandini e Chessa

La decisione spetta a Piero Comandini. Sarà il segretario del Pd a sciogliere la matassa e ad avviare il percorso che porterà alla scelta per il prossimo candidato alla poltrona di sindaco di Cagliari del centrosinistra .

Il numero 1 sardo dei dem è uno dei vincitori delle elezioni del 25 febbraio scorso. Ha puntato su un candidato del Movimento 5 Stelle, una scelta rischiosa e che poteva costargli cara. Ma ha vinto e ora può dare le carte e decidere il proprio futuro: presidenza del consiglio regionale, assessore nella giunta di Alessandra Todde o corsa verso palazzo Bacaredda, forte anche dell’ottimo successo personale in termini di preferenze conquistato proprio nel capoluogo.

Comandini ha davanti a sé un ostacolo: Massimo Zedda che non si è presentato alle elezioni del consiglio regionale e ambisce a riprendersi l’ufficio davanti a piazza Matteotti. L’ex sindaco del capoluogo in passato si è dimostrato abilissimo a incunearsi tra le spaccature del Pd, perciò prima di decidere definitivamente il segretario dem vorrà ottenere garanzie circa il sostegno delle varie correnti del partito (quella che fa capo ad Antonello Cabras su tutte).

Se il segretario Pd alla fine non dovesse scendere in campo a Cagliari si riaprirebbe la partita a sinistra. Un nome che prende quota è quello di Camilla Soru. La consigliera cagliaritana del Pd ha ottenuto un successo personale importante nel capoluogo, dimostrando di non avere bisogno dei voti del padre. Vanta ottimi rapporti personali con Alessandra Todde e con la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. E la carta della donna candidata a un ruolo di primo piano alle regionali ha funzionato.

Potrebbe tornare in corsa anche la corrente di Paolo Fadda, con il figlio Danilo o con il capogruppo Pd in consiglio comunale Fabrizio Marcello (quest’ultimo ha dalla sua la guida dell’opposizione durissima sferrata alla giunta Truzzu in questi 5 anni). Un altro nome che circola è quello del segretario cittadino Guido Portoghese. In corsa anche il giornalista Michele Pipia, correrà sostenuto da una lista civica

A destra lo scenario è diverso. Solo parzialmente la conferma di Marsilio in Abruzzo ha restituito fiducia dopo il ko del 25 febbraio. La crescita di Forza Italia ridà speranze al presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco, anche se tra i forzisti c’è chi spera nell’ex primo cittadino Emilio Floris.

“Con una storia consolidata di buona amministrazione, Forza Italia è pronta a fare la sua parte con persone che hanno una vasta esperienza, idee e determinazione per rendere la città protagonista sullo scenario internazionale in forza del suo straordinario patrimonio culturale, ambientale, archeologico e paesaggistico”, ha dichiarato Alessandro Serra, segretario cittadino del coordinamento di Forza Italia, “il nostro partito è la seconda forza del centro-destra nel capoluogo e intende svolgere questo ruolo con responsabilità e con la consueta capacità di proposta. Nei prossimi giorni riuniremo il coordinamento di Forza Italia Cagliari-Grande Città per preparaci ai prossimi appuntamenti con quel gioco di squadra indispensabile a raggiungere gli obiettivi”.

In corsa anche Gianni Chessa, l’assessore regionale al Turismo è pronto a scendere in campo per palazzo Bacaredda. Ma a frenarlo potrebbero essere i rapporti col segretario nazionale del Psd’Az Christian Solinas. Il governatore, ferito, dopo la mancata riconferma, ambisce a giocare un ruolo importante nella scelta per il prossimo candidato sindaco e potrebbe puntare su un ex consigliere della lista “Solinas presidente” (circola il nome di Marcello Piras).

La Lega ha già dichiarato di voler mettere un proprio uomo in campo: si parla di Alessandra Zedda (per la quale però è in arrivo un incarico al Ministero dei Trasporti o a palazzo Chigi) e dell’ex consigliere regionale e comunale Andrea Piras.

I Riformatori punterebbero sul vicesindaco Giorgio Angius mentre si fa largo anche il nome di Pierluigi Mannino, consigliere cagliaritano di Fdi. Ma difficilmente stavolta il partito di Giorgia Meloni farà la voce grossa per imporre un proprio candidato.

Fratelli d’Italia potrebbe però optare per un esponente della società civile. I nomi sono quelli del presidente di Federtennis Angelo Binaghi (che non sarebbe interessato) e del coordinatore del centro Trapianti del Brotzu (ed ex consigliere comunale di Fi) Ugo Storelli.

L’ex assessore al Personale della giunta Floris Giuseppe Farris è in corsa con una lista civica. E si prepara a pubblicare un programma redatto dopo una campagna di ascolto in città. Farris punta a raccogliere il malcontento a destra nato negli anni di governo della giunta Truzzu a Cagliari decisivo per il ko del centrodestra alle regionali.