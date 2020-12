Via ai lavori per la metro a Cagliari: dopo viale Marconi, cantiere sotto Natale anche in via Roma

Via ai lavori della metropolitana leggera in vi Roma. Il sindaco Paolo Truzzu, in deroga ai limiti di rumore, ha autorizzato la ditta incaricata per la realizzazione dei lavori della Metropolitana leggera di Cagliari, Linea 3, Collegamento Repubblica – Matteotti Stazione RFI, all’esecuzione dell’attività di cantiere anche in orari diversi da quelli indicati dall’art. 42 del Regolamento Acustico Comunale (potranno cioè svolgersi anche la notte), per i lavori da svolgersi nel periodo dal 15 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, nel periodo diurno e nel periodo notturno da effettuarsi presso piazza Matteotti, via Roma, viale Bonaria e parte di viale Diaz.

“Attività di cantiere in orari diversi da quelli indicati dal Regolamento acustico”. È questo il titolo di uno dei tanti comunicati stampa diramati ieri dal Comune di Cagliari e finito immediatamente nel cestino della mia posta elettronica, commenta nel proprio profilo Facebook Francesca Ghirra, consigliere comunale dei Progressisti.

“Il testo, apparentemente poco interessante, contiene però una vera notizia: partono i lavori della metro Repubblica-Matteotti, che dureranno dal 15 dicembre 2020 al 31 marzo 2021.