Vi aspetta Nagasaki, la cagnolina più dolce del canile di Cagliari: chi la vuole adottare?

AL CANILE DI CAGLIARI VI ASPETTA NAGASAKI, LA DOLCE CAGNOLINA DI 8 MESI CHE ASPETTA L’ ADOZIONE DEL CUORE.

Nagasaki è una giovane femmina di taglia media di circa 8 mesi, entrata in canile insieme a due fratelli a fine Gennaio 2023, in buone condizioni di salute. Nagasaki è una cagna timida con le persone che non conosce ma affettuosa con gli operatori che si occupano quotidianamente di lei. Nagasaki è molto vorace e difende la sua ciotola del cibo dall’avvicinamento dei fratelli, dimostra di avere buone attitudini da cane da guardia e avverte celermente con poderosi abbai di ogni passaggio di persona o cane estraneo in prossimità del suo box. Nagasaki apprezza giocare al riporto della palla e sta imparando ad andare al guinzaglio in canile, mentre non ha esperienza della vita in contesto urbano. Per lei si cerca adozione in una famiglia residente in casa con giardino o contesto rurale ben recintato, non ha attualmente le competenze per andare a vivere in città in un appartamento situato in condominio. Nagasaki a breve verrà sterilizzata, si cede in adozione vaccinata e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: [email protected]

