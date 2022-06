Vetrate irregolari e parapetti troppo alti, sigilli al Colibrì di Quartu: stop alla musica

Le vetrate? Giudicate irregolari. Le tende e i parapetti? Idem, con questi ultimi risultati troppo alti. Scattano i sigilli al Colibrì di Quartu Sant’Elena, il locale bistrot e stabilimento balneare del Poetto. Non è una chiusura totale, la cucina e la zona spiaggia restano aperte, ma con la decisione degli agenti della polizia Locale viene stoppata la musica, proprio a pochi giorni dall’estate. Il blitz è scattato nel pomeriggio: i poliziotti hanno fatto l’elenco delle opere ritenute irregolari o da modificare, provvedendo immediatamente a transennare le parti che, sino a quando non verranno svolti gli interventi di restyling, non potranno essere utilizzate da nessuno.

E, stando a quanto trapela, i controlli degli agenti potrebbero andare avanti, in tutti i locali e stabilimenti balneari del Poetto, anche nei prossimi giorni. In attesa, ma questa è un’altra storia, delle decisioni del Comune su eventuali limitazioni alla movida sonora in riva al mare.