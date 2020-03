Vespiglia al via a Cagliari: tutto pronto per la sfida in Vespa tra quartieri storici

Vespiglia, organizzata da Maurizio Vannini, in via Azuni – già via San Michele – a Stampace. Alla manifestazione odierna partecipano circa 50 vespe addobbate con i simboli del Cagliari Calcio a festeggiare i cento anni di fondazione del club e dei 50 anni dalla conquista dello scudetto. Inizio ore 11.00 come ha detto Monsignor Ottavio Utzeri, benedicendo l’evento: che vinca il migliore fra I rappresentanti di Castello, Marina, Stampace e Villanova. Ed ora attenti alla stella e attenti in particolare ai fiorini costruiti da Alessandro Puxeddu e Davide Loi.