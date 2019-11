Vertenza entrate, accordo tra Regione e Governo: 2,1 miliardi di euro alla Sardegna

Vertenza entrate, c’è l’accordo tra Regione e Governo: 2,1 milioni di euro andranno alla Sardegna. “Senza mai mollare e senza mai abbassare lo sguardo, abbiamo siglato l’accordo con lo Stato per la vertenza entrate, un’intesa da oltre 2 miliardi di risorse aggiuntive per il futuro della Sardegna”, ha dichiarato su Facebook l’assessore al Bilancio Fasolino, “abbiamo lavorato spalla spalla per raggiungere uno degli obiettivi più importanti di questa legislatura, nel rispetto dei nostri diritti, per ottenere le risorse necessarie al compimento del progetto di Sardegna che abbiamo in mente”.