Verona-Cagliari 1-1, grande partita dei rossoblù: Di Francesco sorride, e si poteva anche vincere

IL CAGLIARI FERMA IL VERONA

di Gigi Garau

Grande prova dei rossoblù nonostante le assenze Stavolta il Cagliari recrimina, dopo un primo tempo in cui si sono palesate alcune difficoltà difensive, la squadra di Di Francesco cambia atteggiamento nella ripresa, trova il goal del pareggio e sfiora il raddoppio in diverse occasioni. Il Cagliari ritrova Pavoletti, autore di una grande partita e consacra Marin come centrocampista utile per la costruzione del gioco e bravo ad inserirsi nei capovolgimenti di fronte. Una gara condizionata dal terreno di gioco pesante che non ha permesso giocate tecniche di alto livello, si temeva l’impatto di Joao Pedro con la gara, visto che il capitano aveva subito una botta al ginocchio durante l’allenamento, invece il capitano è stato ancora una volta il motore intelligente di questa squadra, sempre attivo tra le linee e sempre pronto a fornire assist e inserimenti puntuali. Peccato perché il Cagliari poteva far sua questa partita, soprattutto alla luce delle occasioni clamorose avute dal ritrovato Pavoletti che si è speso in tutti i modi per finalizzare le azioni di attacco dei rossoblù, spettacolare la deviazione di testa che Silvestri ha smanacciato in qualche modo facendo carambolare la palla sulla traversa.

Di Francesco ha azzardato l’inversione di posizione tra Zappa e Faragò, tenendo alto il primo e basso il secondo, Zappa si conferma pericoloso cursore di fascia e continua a sfornare cross che risultano spesso insidiosi per la squadra avversaria. Tutti gli occhi erano puntati sulla inedita difesa, giovanissima, Carboni e Tripaldelli non hanno demeritato, specialmente il barbaricino si è fatto sentire con le sue entrate decise su Di Carmine e chiunque si affacciasse dalle sue parti, qualche problema si è a vuto nel primo tempo ma Walukiewicz una volta trovate le giuste misure, è riuscito a guidare la linea difensiva in maniera egregia. Tutto sommato un ottimo pareggio per il Cagliari, soprattutto dal punto di vista mentale i ragazzi di Di Francesco hanno dato l’idea di saper gestire la gara nei momenti più difficili, sicurezza e personalità che in altre occasioni erano mancate.L a battaglia del Bentegodi lascia un po l’amaro in bocca, con una buona dose di fortuna si poteva portare a casa il risultato pieno, alla fine anche il pareggio contro una squadra molto ben disposta in campo, può essere visto come un risultato ottimo.

LA PARTITA Verona e Cagliari si ritrovano dopo una decina di giorni dalla gara di coppa Italia che ha visto gli uomini di Di Francesco, imporsi sulla squadra di Juric.

La gara odierna presenta un Cagliari rimaneggiato con diversi titolari indisponibili causa Covid – 19: Godin, Nandez, Simeone, Pereiro e Ounas, inoltre sono indisponibili per infortunio, anche Ceppitelli, Pisacane e Klavan. Un Cagliari incerottato che deve far fronte a una delle squadre più in forma del campionato che sfoggia un gioco brillante e che raramente da la possibilità agli avversari di andare a rete. Di Francesco non può fare altro che ridisegnare la difesa e il centro campo, ad affiancare Walukiewicz ci sarà il giovane Carboni, mentre sulle fasce agiranno Zappa e Tripaldelli, a centrocampo sembra certo l’impiego di Faragò che dovrebbe supportare la fascia destra, per il resto Pavoletti di punta e Sottil e Joao Pedro a sostegno dell’attaccante livornese, insomma un 4 – 2 – 3 – 1 che all’occorrenza può trasformarsi in un 4 – 3 – 3. In classifica sono cinque i punti che separano gli scaligeri dai rossoblù, la gara si prospetta infida e molto difficile, ma come abbiamo visto in altre occasioni, i ragazzi di Di Francesco potrebbero riservarci piacevoli sorprese, il Cagliari andrà in campo con la seguente formazione: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli; Marin, Rog; Sottil, Faragò, Joao Pedro, Pavoletti. Juric risponde con: Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Di Marco, Tameze, Veloso, Faraoni, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Arbitro dell’incontro è il Sig. Manganiello di Pinerolo. Il terreno di gioco risulta appesantito da una forte pioggia che si sta abbattendo su Verona. PRIMO TEMPO Il campo pesante non facilita le giocate di entrambe le squadre, il Verona produce un importante possesso palla che il Cagliari riesce a contenere con un pressing abbastanza intenso sulla tre quarti avversaria, ma al 7’ è la squadra di Juric a trovare il goal del vantaggio dopo una serie di carambole e due traverse, Di Carmine offre la palla a Zaccagni che deve solo spingerla in rete, Manganiello segue il VAR che annulla per un fuori gioco macroscopico dello stesso Zaccagni, partita ancora sullo 0 a 0. Al 20’ lo stesso Zaccagni porta in vantaggio il Verona, lesto a sfruttare un cross di Faraoni che si è involato sulla fascia destra senza subire contrasti da parte dei difensori cagliaritani. Al 21’ giallo per Ceccherini che atterra Joao Pedro, al 24’ grande gesto tecnico di Pavolette che si esibisce in una mezza girata che viene murata da Di Marco sulla linea di porta, al 29’ è Marin che ci prova da fuori ma Silvestri para agevolmente.

Al 30’ Cragno deve volare per sventare un insidioso cross di Lazovic, Manganiello interviene per un fallo sul portiere da parte di Di Carmine. Al 33’ è Marin a calciare dal limite con palla abbondantemente fuori. Finisce il primo tempo con il Verona in vantaggio. SECONDO TEMPO Il Cagliari rientra in campo con grande determinazione e al 47’ Marin trova il goal del pareggio grazie ad una grande azione personale che lo porta ad incunearsi nell’area avversaria e tra quattro avversari mettere la palla nell’angolino basso della porta difesa da Silvestri. Juric si affretta a modificare l’assetto della squadra e al 54’ manda in campo Barac e Salsedo al posto di Trameze e Lazovic. Al 59’ grande azione per il Cagliari, Joao Pedro lancia Zappa sulla fascia destra, cross per Pavoletti che calcia, palla fuori di pochissimo. Adesso il Cagliari sale in cattedra e chiude il Verona nella propria metà campo, al 63’ ancora Pavoletti servito da Sottil, calcia forte con palla fuori, due minuti dopo ancora Pavoletti di testa e Silvestri deve fare un miracolo per deviare la palla sulla traversa. Al 66’ Juric manda in campo Colley per Zaccagni e Favilli per Di Carmine, al 72’ ci prova Di Marco ma Cragno para a terra, al 75’ cambio per Di Francesco, dentro Cerri e fuori Pavoletti, esausto per la grande partita giocata. Al 79’ Favilli si libera in area e fa partire un tiro bomba alto sulla traversa, al 80’ giallo per Salsedo, al 82’ Di Francesco effettua un doppio cambio, dentro Lykogiannis per Tripaldelli e Oliva per un esausto Marina, al 90’ dentro anche Tremoni per Sottil. Manganiello concede due minuti di recupero che non modificano il risultato, tutti sotto la doccia, pareggio al Bentegodi Verona – Cagliari 1 a 1 .