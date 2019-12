Verdone a Cagliari: abbracci e commozione all’incontro coi giovani dell’Olimpia onlus

L’incontro è di quelli che non si dimenticano, questo pomeriggio al T Hotel di Cagliari, la Polisportiva Olimpia Onlus, guidata da Carlo Mascia, ha incontrato il regista – attore romano Carlo Verdone, con il quale c’è stato un intenso scambio di vedute e una simpatica interlocuzione su una possibile futura collaborazione. Del resto Verdone, aveva già manifestato la sua sensibilità nel famoso film “Perdiamoci di vista” con Asia Argento, splendida interpretazione che volle risaltare le incomprensibili barriere architettoniche e sociali che talvolta limitano le persone “speciali”.

Verdone in compagnia del gruppo della Polisportiva Olimpia Onlus, ha dichiarato: “Dobbiamo usare lo sport come mezzo di inclusione sociale per questi bravissimi ragazzi che hanno bisogno di uscire e di avere un sostegno nel lavoro, insomma bisogna essere più attenti nei loro confronti, bisogna dargli una mano perché se lo meritano”. Un’affermazione che ha commosso i ragazzi speciali della Olimpia Onlus che in più di un occasione hanno risposto alle parole di Verdone con un “Bravo Carlo” che sembra essere di buon auspicio per un futuro che metta all’attenzione della società, le esigenze e le attività di questi ragazzi speciali.