Ventinove positivi, il virus non lascia Villasor: “Per Ognissanti cimitero vigilato”

Il Coronavirus non lascia nemmeno la città di Villasor. Un residente è guarito ma, nell’ultimo aggiornamento diramato dal sindaco Massimo Pinna, ci sono anche 29 positivi. E il primo cittadino mette in guardia: “In questi giorni ci sono le ricorrenze di Ognissanti e la commemorazione di tutti i cari defunti, il cimitero seguirà i seguenti orari 8:00 — 17:30. Si invitano tutti i cittadini, in maniera responsabile a rispettare il distanziamento sociale e ad utilizzare la mascherina (obbligatoria)”.

“Il cimitero sarà vigilato”, annuncia Pinna. “Certi di poter contare sulla collaborazione di tutti. Vi auguro una serena notte”.

Il Sindaco