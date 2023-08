Venti incendi oggi in Sardegna, per domani massima allerta: codice rosso per il maestrale

Venti incendi oggi in Sardegna, per tre dei quali il corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale. E per domani, a causa del maestrale, è scattata la massima allerta: codice rosso della protezione civile per il rischio roghi.

Il primo vasto incendio nel Comune di Siamaggiore, località “Su Rieddu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base di Fenosu, da quello giunto a bordo del Superpuma anch’esso proveniente dalla base di Fenosu e dal Gauf di Oristano. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas di Massama, una squadra dei vigili del fuoco di Oristano e da una squadra di volontari delle associazioni di Oristano. Incendio anche in agro di San Giovanni Suergiu, in località “Is Loccis Diana”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sant’Antioco, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base di Marganai e da quello giunto a bordo del Superpuma proveniente dalla base di Fenosu. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sant’Antioco e Carbonia, una squadra dei vigili del fuoco di Carbonia e da tre squadre di volontari delle associazioni di Sant’Antioco, Carbonia e Gonnesa. Infine a Loiri Porto San Paolo, località “Monte de Zapalli”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Padru, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteriprovenienti dalle basi del CFVA di Limbara e Anela. Sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas di Padru, una squadra dei vigili del fuoco di Olbia, una squadra dei barracelli di Loiri Porto San Paolo e da due squadre di volontari delle associazioni di Olbia.