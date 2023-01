Venditore furbetto incastrato a Quartu: duemila ricci sequestrati e 1500 euro di multa

Sequestro di ricci da parte della Guardia Costiera di Cagliari Nella giornata di oggi la Guardia Costiera di Cagliari, nell’ambito delle attività mirate a contrastare illeciti in materia di pesca, ha sequestrato circa duemila ricci esposti alla vendita da un commerciante ambulante sul litorale di Quartu Sant’Elena. Gli echinodermi erano privi della documentazione in materia di tracciabilità, resa obbligatori dalla normativa europea e nazionale a tutela della salute pubblica e finalizzata altresì alla prevenzione della commercializzazione di prodotti provenienti dalla pesca sportiva. La violazione ha comportato l’irrogazione di una sanzione da 1500 euro a carico del commerciante ed il sequestro del prodotto che, essendo ancora vitale, è stato rigettato in mare per fini di ripopolamento della specie.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività poste in essere continuativamente dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Cagliari a tutela della salute dei consumatori, dell’ambiente marino e delle specie ittiche.