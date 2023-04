Vende una barca online, ma viene truffato: pensionato di Calasetta si rivolge ai carabinieri, denunciati 2 indiani.

Questa mattina, a Calasetta, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata in concorso due cittadini indiani rispettivamente di 23 e 21 anni, residenti a Brescia. L’indagine è partita dopo la querela formalizzata presso il comando dell’Arma da un pensionato settantasettenne. L’uomo aveva posto in vendita sul noto portale di compravendita on-line subito.it, la propria imbarcazione. I due lo hanno contattato e hanno accettato le condizioni di vendita senza battere ciglio. Gli hanno poi richiesto di recarsi presso uno sportello bancomat allo scopo di potergli pagare quanto pattuito. L’uomo si è recato quindi presso lo sportello dal quale normalmente compie i propri prelievi e ha eseguito le operazioni che gli sono state dettate telefonicamente dai due truffatori. Al termine delle digitazioni si è reso conto di non aver arricchito il proprio bilancio ma di averlo semmai impoverito di ben 500 euro. A questo punto ha pensato di rivolgersi ai Carabinieri per ottenere giustizia, ma molto probabilmente quei soldi non torneranno in quanto i truffatori risultano essere sempre nullatenenti. Avranno comunque un processo a Cagliari.