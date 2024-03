Vede un tavolino fuori dal bar a Monserrato e lo porta via, la proprietaria: “Se ne trovate uno in giro è mio”

Monserrato – Rubato con nonchalance un tavolino da un bar, posizionato sotto il gazebo, la proprietaria: “Se trovate un tavolo in giro è il mio”. In via Del Redentore, una delle arterie principali della città, ieri pomeriggio c’è chi, camminando sul marciapiede, ha pensato (male) di portare via l’arredo del bar: sottratto con le mani, incurante di tutto e di tutti, a piedi. L’oggetto, decisamente ingombrante, non ha scoraggiato l’uomo che, dopo aver notato l’oggetto, lo ha preso e portato via. Il fatto è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza del locale, puntate proprio sui tavolini posizionati all’esterno del locale. Poche le parole espresse dalla proprietaria, le immagini sono già abbastanza eloquenti, ma un invito a chi dovesse trovare un tavolo abbandonato per la città: “È mio”.