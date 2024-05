Vastissimo incendio nel campo Rom sulla 387 a Selargius, in fiamme carcasse d’auto e rifiuti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È scoppiato un vasto incendio, forse partito da più punti, all’interno del campo Rom sulla Statale 387 a Selargius, vicino al confine con Settimo San Pietro. Sono tanti gli automobilisti preoccupati che, dopo avere visto l’intensa colonna continua di fumo nerissimo hanno chiamato il 115. Sul posto in aperta campagna, sono piombate diverse squadre dei vigili del fuoco. Inviate due squadre dalla sede centrale con il supporto di tre autobotti di cui una a grande portata ed un carro autorespiratori ed un mezzo cingolato. In cenere resti di mobili ma, soprattutto, rifiuti e carcasse di automobili e scooter. Paura per la salubrità dell’aria, la maxi colonna nera di fumo è visibile da grande distanza e si espande per chilometri.

Non ci sono feriti o intossicati, fortunatamente. Sul posto sono piombati anche i carabinieri del commissariato di Quartu per svolgere tutte le indagini e verifiche del caso e accertare eventuali responsabilità in merito al vasto rogo nel campo nomadi.