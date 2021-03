Variante inglese, focolaio a San Gavino Monreale: “Chi ha preso parte a quei funerali resti a casa”

Variante inglese, focolaio a San Gavino Monreale. Il sindaco Carlo Tomasi: “Chi ha preso parte il 27 febbraio alle esequie della defunta, rimanga a casa”.

Il primo cittadino ha comunicato che, in seguito alla scoperta di un focolaio di “variante inglese” del Covid-19, “tutti coloro che hanno partecipato in data 27/02/2021 alle esequie della defunta Signora Farci Caterina sono pregati in maniera assoluta di non frequentare luoghi pubblici, ambulatori, negozi e chiese”.

Inoltre i cittadini interessati sono invitati a contattare il Centro Operativo Comunale allo 07093749211 o al 07093749238 per prenotare un tampone.