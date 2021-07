Variante Delta, l’incidenza in Sardegna è del 66,7%: seconda in Italia

Diffusione delle varianti Covid: nuova indagine rapida di Iss e Ministero della Salute con la collaborazione di laboratori regionali e Fondazione Bruno Kessler. In Italia, al 22 giugno, la variante Delta (B.1.167.2) del virus SarsCov2 aveva una prevalenza pari al 22,7% ed è stata identificata in 16 Regioni/Province autonome, con un range tra lo 0 e il 70,6%. L’indagine integra le attività di monitoraggio di routine, e non contiene quindi tutti i casi di varianti rilevate ma solo quelle relative alla giornata presa in considerazione. La cosiddetta variante Kappa, uno dei sottotipi di B.1.617 (B.1.617.1), si precisa nell’indagine, non è stata trovata nella flash survey, ma diversi casi sono stati segnalati sulla piattaforma integrata che invece raccoglie le analisi giorno per giorno.

Così la variante Delta nelle Regioni: la Sicilia è al 2,9%, il Piemonte al 5%, la Toscana al 7%. Mentre il Lazio è al 34,9%, la Lombardia al 38,2%, su fino al 56,3% dell’Abruzzo, il 66,7% in Sardegna, il 70,6% del Friuli Venezia Giulia. In cinque Regioni non è ancora stata riscontrata: Basilicata, Molise, Provincia di Trento, Umbria e Val d’Aosta. Continua a leggere su Q.net