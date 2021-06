Incubo variante Delta, “presto nuovi controlli ai varchi in Sardegna”

La Sardegna verso nuovi controlli ai varchi. L’annuncio di Ferdinando Coghe, direttore del laboratorio di Analisi del Policlinico di Monserrato. A preoccupare la Regione è la variante Delta del Covid, salita, dopo i 19 contagi di oggi a 49 casi.

“La variante è entrata, era nelle attese”, dichiara Coghe, “negli ambienti scientifici si pensa che possa soppiantare la alfa e dominare in tutta Europa. Non ci sono certezze assolute che il vaccino la sconfigga perché le varianti si fissano dopo un certo numero di mutazioni. Di sicuro i vaccini Rna possono essere modulati, con un richiamo o modificando i target e con possibilità ampie di successo.

Siamo in un momento di bassa incidenza, ma dobbiamo stare prudenti. Abbiamo una bassa circolazione, ma questo non ci deve far abbassare la guardia. Dobbiamo controllare e isolare precocemente. Credo che la Regione si stia predisponendo per verificare i passaggi nei varchi, sta facendo valutazioni molto serie.

Il coordinamento del resto non ha mai smesso di studiare il fenomeno e di ragionare sugli scenari, ha presentato un piano con la necessità di dotarsi di misure di contenimento per mettere in sicurezza la popolazione. La Regione ha le cognizioni per fare questo tipo di lavoro”.

