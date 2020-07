Vandalizzata l’area cani a Monserrato, il Comune presenta denuncia ai carabinieri

Tagliata la catena del cancello di ingresso dell’area riservata ai cani a Monserrato e deturpata con dell’immondezza al suo interno: presentata una denuncia da parte del comune ai carabinieri. Qualche giorno fa è stato infatti manomesso l’ingresso per accedere al parco di via Galilei-piazza I Maggio riservato allo sgambamento degli amici a quattro zampe nel quale sono ancora in corso i lavori di riqualificazione. Non solo: al suo interno sono stati gettati diversi rifiuti.

Da parte del Comune è scattata una denuncia e presto l’area verrà nuovamente chiusa e ripulita in attesa che possa essere nuovamente fruibile per tutti.