Vandali scatenati ma “sfortunati” a Bari Sardo: “Le telecamere vi hanno ripreso, pagherete tutti i danni”

Si sono “divertiti” nel peggiore dei modi, distruggendo un bene pubblico. Le gesta tutt’altro che eroiche compiute da un gruppo di vandali, che in piazza Repubblica a Bari Sardo hanno spaccato parte del corrimano davanti all’ingresso del Centro polifunzionale, sono state però riprese da una telecamera di sorveglianza. A pubblicare le foto su Facebook è il sindaco Ivan Mameli: ” Nella prima foto è possibile ammirare il capolavoro di/dei giovane/i (non tanto giovane/i) che ha/hanno il piacere di distruggere il patrimonio comunale appartenente e pagato da tutti i bariesi. Nella seconda foto è facile intravedere una fedelissima telecamera di sorveglianza, una delle tante, presente sul sito. Ovviamente, nelle immagini da me pubblicate non vi è nessun volto o persone riconoscibili”, spiega il sindaco. Che promette, stavolta, pugno di ferro.

“Nulla, e dico nulla, passerà in cavalleria, questo ve lo posso assicurare”. E “invita” i vandali in Comune: “Vi aspetto entro la giornata di lunedì mattina”. Per pagare i danni? “Sì, quelli li pagheranno a prescindere. Voglio vederli perchè voglio farmi una lunga chiacchierata con loro”, spiega, contattato da Casteddu Online, Mameli.