Vandali scatenati a Quartu, rubato il defibrillatore in viale Colombo: “Era lì da appena 5 giorni”

Viale Colombo è rimasta cardioprotetta per appena cinque giorni. Venerdì scorso il dono di un defibrillatore, da parte dal Centro Studi Petrarca, durante la manifestazione inaugurale del nuovo centro commerciale naturale di Quartu della “via del mare”, oggi la cassetta che lo proteggeva è stata aperta e, qualcuno, se l’è portato via. Un gesto senza nessuna giustificazione possibile, uno strumento salvavita messo a disposizione di tutta la cittadinanza rubato, a quanto pare, in pieno giorno. A darne notizia è Cristian Gitani, dell’associazione Sos Quartu: “Era installato da appena cinque giorni, siete dei vigliacchi”. Nelle foto si vede la cassetta aperta e, poco distante, il copri defibrillatore, abbandonato durante la fuga sopra un terrazzino. Il defibrillatore è stato ritrovato, distrutto, in una viuzza laterale: “Siamo senza parole”. L’amministrazione comunale provvederà a sporgere denuncia e a visionare le immagini delle telecamere presenti nella zona per trovare il vandalo o i vandali di turno. L’apparecchio è stato portato dai carabinieri e, purtroppo, è irrimediabilmente danneggiato.