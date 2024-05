Vallermosa, grande attesa per il raduno delle auto d’epoca

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Appuntamento domenica 19 Maggio a Vallermosa a partire dalle ore 9,00 per tutti gli appassionati delle quattro ruote storiche. L’ evento organizzato dall’ Associazione ” Marotto Sound ” in collaborazione con il ” Comitato San Lucifero ” vedrà ancora una volta protagoniste le intramontabili Auto d’ Epoca con tutto il loro fascino ” Vintage “. Sara’ possibile ancora una volta fare un autentico viaggio nel tempo ed ammirare esemplari di autovetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano ed internazionale. Un settore , quello del motorismo storico capace di attirare su di se’ l’attenzione di un pubblico sempre piu’ numeroso e di coinvolgere anche le nuove generazioni in quella che e’ a tutti gli effetti una sana e genuina passione spesso tramandata dai genitori ai propri figli . A partire dalle prime ore del mattino gli equipaggi raggiungeranno il Centro dell’abitato dove verranno accolti dagli organizzatori e riceveranno una medaglia ricordo . Il programma della giornata prevede l’ esposizione statica delle autovetture fino alle ore 11,00 del mattino quando si muoveranno in corteo per le vie del paese , a seguire poi un pranzo conviviale per gli equipaggi. Nel pomeriggio sono previste le foto ricordo e la premiazione per i Club di Auto Storiche piu’ numerosi , il tutto accompagnato da musica e intrattenimento a cura dello Speaker Mirko Piras . Una giornata all’ insegna della passione per le quattro ruote storiche e della valorizzazione delle bellezze del territorio assolutamente da non perdere.