Valledoria, il bilancio del 2023 del consiglio comunale: ecco tutte le opere in rampa di lancio

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale il sindaco e la giunta del Comune di Valledoria hanno esposto programmi e valutazioni. Analizzando il percorso degli ultimi anni- in larga misura condizionati dal Covid che per fortuna è alle spalle – e per merito un forte spirito di coesione, il primo cittadino Marco Muretti, a nome dell’amministrazione ha tenuto a sottolineare gli elementi che hanno caratterizzato e caratterizzeranno l’azione politica e amministrativa.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi anni per una serie di motivi: a partire dal fatto che abbiamo superato un periodo difficile come quello del COVID che ha creato non pochi problemi alla nostra comunità. In previsione futura possiamo guardare positivamente agli obbiettivi che ci si siamo proposti di raggiungere.” Ha detto il sindaco Muretti nel corso del suo intervento, aggiungendo: “A partire dal bilancio, risanato, grazie ad un’azione chiara e con obbiettivi ben definiti ed anche ma non meno importante il riassetto della macchina amministrativa comunale – molti dipendenti sono andati via per raggiunti limiti di età- su cui abbiamo agito con nuove assunzioni. Con un unico fine: dare risposte certe ed efficaci ai cittadini.”

Tutto questo in un quadro più ampio di azioni sul territorio. Per Muretti, infatti” Sono numerose le opere che saranno avviate già dal prossimo anno grazie anche all’ottenimento e reperimento di numerosi fondi che hanno consentito di mettere a sistema una serie di iniziative. Dalle strutture sportive (campi da calcio e interventi sul palazzetto), alla viabilità (nel centro abitato ma anche in alcune strade esterne), alla messa in sicurezza, alla riqualificazione e alla valorizzazione di numerose aree passando per i servizi dedicati alla popolazione che subiranno un deciso miglioramento in termini di erogazione e fornitura di risorse.”

Per un territorio che possa contare su condotte virtuose che globalmente contribuiscano ad accrescere anche l’appeal turistico di tutto il territorio, non a caso sotto questo profilo ha preso forma ed è stato analizzato e portato in adozione nel corso della seduta il PUL (Piano di utilizzo del litorale) che contribuirà a rafforzare la proposta turistica locale.

Proposta locale che anche grazie alla collaborazione di associazioni e comitati ha contribuito a rendere vivace anche la proposta in termini di eventi e manifestazioni, nell’anno che va a chiudersi se ne sono contate ben novanta.

Ma “questo è solo l’inizio – conclude il sindaco Muretti-abbiamo pensato, in piena sinergia con giunta e consiglio, di proseguire ad agire da sistema a beneficio di tutto il territorio percorrendo tutte le strade possibili per far crescere la nostra comunità.”