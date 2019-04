Valentino di Quartu, portuale disperato: “Salvini, torna a Cagliari così ti spieghiamo il nostro dramma”

Per undici anni ha lavorato, con tanto di contratto a tempo indeterminato, al Porto Canale di Cagliari. Meglio, ci lavora ancora, Valentino Mucelli, 29enne quartese, “ma ormai le voci sono confermate, dal primo maggio partiranno i primi 43 licenziamenti. Guadagno 1200 euro al mese, non sono sposato ma ho dovuto dire addio alla costruzione della mia nuova casa. Lancio un appello al presidente Solinas, in questo momento è l’unico in grado di darci voce, e anche all’Autorità di sistema portuale”.

Il giovane manda un “messaggio” anche all’attuale ministro dell’Interno: “Salvini è venuto alla Fiera e abbiamo avuto poco tempo per parlare, lo invitiamo di nuovo a Cagliari per spiegargli il nostro dramma con calma”.