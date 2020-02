Valentina, prof precaria a Cagliari: “A 43 anni non posso nemmeno permettermi un mutuo”

I titoli per insegnare ed essere “di ruolo”, Valentina De Rio, 43enne cagliaritana, ce li ha tutti. Da otto anni insegna matematica e fisica e quest’anno la cattedra di diciotto ore è al liceo Alberti di Cagliari. Piccolo (meglio, grosso) particolare: è una prof precaria. Ogni trenta giugno, quando tutti si preparano ad andare al mare o in montagna, lei incrocia le dita ed inizia il countdown della speranza sino a settembre, con l’augurio di essere richiamata da questa o quella scuola: “Da precaria lo stipendio è fisso, senza scatti, 1462 euro al mese. Svolgo le stesse mansioni dei miei colleghi di ruolo ma ho meno diritti: nessun permesso retribuito, ferie non pagate e disoccupazione in estate”, spiega. E, adesso, la paura di essere tagliata fuori quando dovrà sostenere il nuovo concorso straordinario: “È un quiz, sono ottanta domande in ottanta minuti, la soglia è di sette decimi e, quindi, molti non passeranno”. E, in quel caso, arriverebbe “il concorso ordinario, che però taglierà le persone che sono già precarie”. L’appello a una modifica dei concorsi, la Del Rio, lo lancia in prima battuta “al Miur”.

E, oltre alle difficoltà oggettive che comporta essere insegnante precario, tra classi cambiate e istituti spesso distanti da casa, l’avere meno diritti dei suoi colleghi stabili porta la Del Rio anche a non riuscire a “disegnarsi” un futuro sicuro: “Ti manca la serenità, a settembre c’è sempre la paura di sapere dove andare o non andare, visto che il contratto dura sino a giugno”.