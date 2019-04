Valentina Mura di Quartu Sant’Elena è la Miss Italia JKO

Sabato 6 aprile presso la discoteca JKO di Cagliari si è svolta la seconda selezione regionale di Miss Italia.

Davanti ad un folto pubblico di giovani,15 miss, provenienti dale varie località della Sardegna, si sono contese le tre fasce disponibili per continuare il percorso in questa edizione 2019 Nella discoteca JKO, le miss si sono confrontate sfilando in in abito elegante, costume personale e body ufficiale del concorso.

La giuria pressieduta Bianca Fusco, Miss Sardegna 2018, coadiuvata da esperti di moda, hanno eletto con non poca difficoltà, le seguenti miss:

1. Classificata Miss JKO Valentina Mura – 24 anni di Quartu Sant’Elena

2. Classificata Miss JKO Chiara Dalla Bernardina – 18 anni di Capoterra

3. Classificata Miss JKO Elettra Norfo 19 anni di Cagliari

Le tre miss parteciperanno di diritto alle finali di titolo in programma nell’estate 2019.