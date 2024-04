Valentina, futura sposa, perde la bimba che portava in grembo dopo un terribile incidente e lotta fra la vita e la morte

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono tanti i sogni infranti di una giovane coppia della provincia di Padova. Valentina Urli, 33 anni, era in viaggio verso Adria, in Puglia , per trascorrere la Pasqua dalla famiglia del suo compagno 27enne Giulio Stoppa. La loro auto, però, ha sbandato, finendo contro un albero. A causa del terribile impatto, Valentina, che era incinta di 5 mesi, si trova ora ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Nulla da fare, purtroppo, per la bimba che portava in grembo. Nessuna grave conseguenza per Giulio, che ora si aggrappa a una strenua speranza che la sua Valentina possa riprendersi, nonostante i medici abbiano dichiarato uno stato quasi vegetativo della ragazza. “La situazione è irreversibile, purtroppo lo dicono i medici, ma un miracolo può sempre succedere e ci spero fino all’ultimo. Valentina è sempre e sarà per sempre e per tutta la vita l’amore più grande che io potessi trovare. Ecco perché avevo scelto di sposarla l’11 maggio e creare una famiglia con lei” , ha raccontato Giulio a La Voce di Rovigo. Giulio e Valentina avevano tanti progetti, fra cui un imminente matrimonio, e il 27enne non vuole assolutamente arrendersi, come riporta Il Mattino di Padova: “Le ho sempre detto ‘Fino a quando io sono vivo sarai viva anche tu’, non permetterò a nessuno di spegnere le macchine. Se c’è un filo di speranza non dovrà essere tagliato” .