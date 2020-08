Valentina Casu, 26 anni, di Quartu: muore durante il bagno di mezzanotte nella tragedia di Santa Maria Coghinas

Aveva 26 anni, Valentina Casu: la ragazza quartese è morta nel dramma di Santa Maria Coghinas, annegando durante un bagno a mezzanotte nel fiume, era in campeggio col suo ragazzo. Una tragedia assurda, perchè la ragazza era scomparsa sabato notte e ieri mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il suo corpo lì.

In quel fiume nei pressi delle terme, dove aveva scelto di stare nel weekend. Sulla vicenda indagano i carabinieri, si tratta di una incredibile tragedia, che spezza il sorriso di una ragazza sempre allegra, mai banale che lascerà un segno indelebile in tutti quelli che l’hanno conosciuta. Amici e parenti sono nello sgomento, quella che doveva essere una vacanza per Valentina si è trasformata in un dramma inconcepibile.