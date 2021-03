Vaccino Johnson & Johnson: ok dall’Ema

Via libera dall’Ema al vaccino anti Covid di Johnson & Johnson. Il siero Janssen è il quarto, in ordine di tempo, a essere approvato per l’uso in Europa dopo quelli di Pfizer/BioNtech, Moderna e Astrazeneca, ma è il primo finora a essere monodose (gli altri hanno tutti bisogno di un richiamo). Il primo marzo era stato approvato negli Usa, dove l’Fda aveva confermato “la sicurezza e l’efficacia della dose singola del vaccino contro il Coronavirus di Johnson & Johnson, in particolare nei casi gravi”. Continua a leggere su Q.net