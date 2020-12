Pais a Radio Casteddu: “Grazie ai vaccini la Sardegna sarà presto Covid free”

Michele Pais Presidente del Consiglio della Regione a Radio CASTEDDU interviene anche riguardo alla notizia appena lanciata da Casteddu Online che racconta di un signore anziano in gravi condizioni trasferito da Cagliari a Oristano perché non c’è un posto letto in terapia intensiva per lui: “La situazione non è differente al resto d’Italia. Stiamo affrontando una emergenza sanitaria di dimensioni planetarie e la Sardegna pagava già da prima. Gli sforzi fatti da questa amministrazione regionale sono stati massimi. Abbiamo recuperato una situazione difficile però evidentemente l’emergenza morde ancora. L’emergenza non è finita e sta creando problemi, purtroppo è stato un anno caratterizzato dal coronavirus che ha condizionato tutta l’attività regionale, noi avevamo messo in campo con la finanziaria, pensata con Solinas all’inizio dell’anno, tutte le deviazioni che potevano rilanciare la Sardegna ma che purtroppo sono state riviste con il piombare di questa emergenza sanitaria. Tutte le risorse sono state impiegate per dare ossigeno all’economia in fortissimo difficoltà e per potenziare l’apparato sanitario. Tutto questo è servito per far fronte a un’emergenza che speriamo che anche con l’arrivo del vaccino possa essere superata per poter ritornare a quella normalità che può consentire alla Sardegna di essere in una posizione leader all’interno del Mediterraneo. Bisogna correre con i vaccini. È importantissimo perché è una scelta volontaria del cittadino responsabile che con questo gesto mette al riparo se stesso e la società. Noi stiamo investendo tantissimo nella promozione della nostra terra, l’idea di pensare ad una Sardegna covid free era vincente e vogliamo riproporla per la stagione prossima. Queste sono le cose sulle quali siamo impegnati affinché la nostra economia e la sanità possa reggere ed essere più forte”.