Vaccini lumaca in Sardegna, Zedda contro Solinas: “Penultimi in Italia nella somministrazione ai cittadini”. L’ex sindaco di Cagliari diffonde numeri preoccupanti sui vaccini in Sardegna e attacca la Regione: “Il Presidente Mattarella ha rivolto un appello a tutta la classe dirigente del Paese dicendo che questo è il momento dei costruttori, intendendo che non c’è spazio per i demolitori. Il riferimento era alle ingenti risorse europee e all’utilizzo di queste per il bene dell’Italia. In particolare il messaggio era rivolto alle forze politiche e a coloro che hanno responsabilità di governo in tutti i livelli istituzionali.

Volendo immediatamente seguire le indicazioni del Presidente della Repubblica chiediamo che quanto prima si avvii una sessione straordinaria del Consiglio regionale e delle commissioni competenti per elaborare strategie e progetti, in modo tale da ottenere e spendere in modo utile le risorse europee.

Lo chiediamo da giugno, la Regione è in forte ritardo, non ha organizzato nessun momento di approfondimento e serve il coinvolgimento di tutta la società sarda per ottenere il più ampio contributo di idee.

È inoltre indispensabile organizzare un piano per la distribuzione del vaccino. È paradossale che il presidente della Regione scriva, con altri presidenti di Regione di destra, una nota al Governo denunciando la non organizzazione della campagna vaccinale visto che si tratta di una competenza regionale. Ancora più drammatico, visto che la Sardegna, nonostante le dosi inviate dallo Stato, è al penultimo posto tra le Regioni per la somministrazione delle dosi tra la popolazione. Si corra subito ai ripari predisponendo un piano con tempi certi.