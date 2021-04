Vaccini, in Sardegna arrivano i militari: 10 medici e 5 infermieri, “tutti i sardi saranno immunizzati entro luglio”

Arriveranno a breve in Sardegna 10 medici e 5 infermieri dell’esercito per supportare e accelerare la campagna di vaccinazione in Sardegna. Per le inoculazioni saranno utilizzate strutture mobili militari. Sono le prime informazioni emerse dall’incontro istituzionale a Villa Devoto fra il generale Francesco Figliuolo, il presidente della regione Christian Solinas e diversi rappresentanti istituzionali. “I sardi saranno immunizzati entro luglio, tutti almeno con la prima dose di vaccino”. L’ha detto all’agenzia Lapresse il commissario straordinario dell’Ats, Massimo Temussi, dopo l’incontro con il generale Francesco Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid in visita a Cagliari. La Regioneha rivendicato un 5% in più di dosi che mancherebbero alle quantità previste. Anche su questo Figliuolo avrebbe fornito rassicurazioni.